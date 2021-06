Montesarchio tra le pagine della rivista dei borghi più belli d'Italia «Vetrina importante che premia il nostro impegno»

Prestigioso riconoscimento per Montesarchio, con la rivista "Borghi più Belli d'Italia" che ha dedicato uno speciale al centro caudino: «Come è noto, si tratta della rivista ufficiale dell'associazione Borghi più Belli d'Italia, di cui Montesarchio fa parte.

L’assessore alla Cultura e al Turismo Morena Cecere dichiara: «L’attenzione dedicata dalla rivista nazionale a Montesarchio è una vetrina importante che premia l’impegno mirato alla valorizzazione del nostro patrimonio Culturale e rappresenta un ulteriore slancio all’azione programmatica di promozione turistica del territorio».

Soddisfatto anche il vicesindaco Annalisa Clemente: «Siamo orgogliosi che, da ormai 5 anni , Montesarchio venga confermata all'interno del circuito dei Borghi più Belli d'Italia e contenti di vedere la nostra città sulla importante rivista che è una grande opportunità per far conoscere la nostra bella città a livello nazionale».