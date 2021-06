A Sant'Angelo a Cupolo c'è la Giornata ecologica comunale Domani l'evento in occasione della 'Giornata mondiale dell'ambiente'

Anche il comune di Sant'Angelo a Cupolo si appresta a celebrare domani, 5 giugno, la Giornata mondiale dell'ambiente. Un evento che vede la partecipazione delle Pro loco del territorio, l'associazione Terra Mia e di numerosi volontari pronti a scendere in campo per la 'Giornata ecologica'.

Una giornata interamente dedicata all'ambiente, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di tematiche che si spera possano restare centrale anche in tempi di pandemia. “Ambiente e cambiamento climatico - spiegano gli organizzatori - dovrebbero essere priorità ed è importante ricordarlo anche, anzi tanto più, nel mezzo dell’attuale pandemia. Il rischio è che la gravità della crisi sanitaria ed economica provocata dal covid-19 porti a mettere in secondo piano queste tematiche”.

Gli ecosistemi saranno quest'anno, infatti, il tema al centro dell'evento mondiale. Come ricorda l'assessore all'Ambiente del comune di Sant'Angelo a Cupolo, Stefano Zarro. Di qui la decisione di “organizzare questo appuntamento proprio il 5 giugno”. Iniziativa per la quale il delegato al settore evidenzia l'impegno “dei cittadini, delle Pro loco nonché dell'associazione Terra Mia per il sostegno che da anni ormai garantiscono all'evento. Nel corso della giornata inoltre – spiega l'assessore Zarro - saranno distribuiti gadget forniti dal consorzio Cial ma anche le maglie realizzate dal comune per i volontari. Inoltre abbiamo individuato diversi punti di raccolta e ci saranno poi gli operatori addetti al prelievo di questi materiali”.

Una giornata intensa, dunque, quella prevista domani a Sant'Angelo a Cupolo all'insegna dell'ambiente che prenderà il via da San Marco ai Monti dove alle 8.30 ci sarà il ritrovo dei volontari, per poi dare inizio alle 9 alle attività di bonifica. Attività che, come detto, coinvolgeranno le diverse frazioni del comune attraversando il Belvedere, Montorsi e Perrillo.