Limatola, continua la riqualificazione: ecco come sarà l'ex area Mercato Il sindaco Parisi: si recupererà un'area attualmente abbandonata

Nuovo intervento di recupero urbanistico quello promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi. Sono prossimi ad iniziare, infatti, i lavori di riqualificazione dell'area "Ex Mercato" di via Volturno. Gli interventi consentiranno di riqualificare un punto del territorio attualmente non utilizzato ed abbandonato da oltre trent'anni. Un'occasione di aggregazione per i cittadini di Limatola. A prendere forma sarà una zona verde, con area fitness ed un parcheggio, che potrà essere utilizzata anche per la fruibilità in sicurezza del mercato settimanale e della Villa comunale adiacente.

Un riferimento che, all'insegna della massima sostenibilità, potrà divenire di grande interesse e centralità nelle dinamiche del locale tempo libero. "Nella nostra agenda amministrativa - commenta il Primo Cittadino Domenico Parisi - gode di una posizione di assoluto rilievo l'aspetto del benessere del cittadino inteso anche come favorire stili di vita che possano essere sani e che prediligano la permanenza all'aria aperta. In tal senso, questa Amministrazione, con un mirato investimento, ha programmato un intervento che, unitamente ad altri, consentirà di migliorare ulteriormente la qualità di vita locale e di riqualificare il territorio"