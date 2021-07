Divieto di accesso e di balneazione alle piscine delle Terme Jacobelli Il provvedimento del Comune di Telese Terme che ha transennato l'area

"Preso atto della segnalazione dell’utilizzo improprio delle piscine delle antiche terme Jacobelli, l’amministrazione comunale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area recintando le vasche in modo da renderle inaccessibili al pubblico". Così in una nota il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso ha infomrato i cittadini di essere stato costretto a mettere in campo misure per non far accedere persone che impropriamente utilizzavano lo specchio d'acqua come piscina. "Inoltre - infomrano inoltre dal Comune - alla Polizia Municipale sarà demandata l’attività di vigilanza e di controllo sull’area con eventuali sanzioni a carico dei trasgressori".