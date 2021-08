A San Lorenzello banditi sedie, vasi di terracotta, contenitori nel centro L'ordinanza del sindaco Lavorgna

Il sindaco del comune di San Lorenzello Antimo Lavorgna annuncia che con un provvedimento ad hoc ha ordinato la rimozione dalle strade del centro cittadino sedie, vasi di terracotta, contenitori di plastica o di altro materiale non ben conservato e manutenuto, nonché di piante rampicanti che non siano curate, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza sarà provveduto con azione in danno, a partire dalla data del 12 agosto 2021, alla rimozione coatta di tutti i materiali depositati dinanzi le abitazioni.

A carico di coloro che non dovessero ottemperare alla predetta Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa di 150 euro.

“Si tratta di un provvedimento assolutamente necessario – ha dichiara il comandante della polizia locale, Fioravante Bosco – tenuto conto che alcuni richiami già effettuati per le vie brevi non hanno sortito effetto. Tra l’altro proprio nel periodo estivo l’esposizione di materiale di vario tipo può far proliferare la presenza di topi e ratti”.