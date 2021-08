"Pino Daniele Unplugged", con una rivisitazione in chiave acoustic/minimal Giovedì a Morcone la presentazione del lavoro discografico di Larry Del Prete

Giovedì alle 21, a Morcone, nella Villa Comunale, Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa, nell’ambito della LXIV Edizione dell’Estate Morconese, presenta “Pino Daniele Unplugged”, evento di presentazione dell'ultimo omonimo lavoro discografico di Larry Del Prete, pianista, cantante, compositore e arrangiatore napoletano.

Musicista eclettico e polistrumentista, Larry Del Prete si esibisce da oltre 30 anni nei teatri e nei club di tutta Italia, al seguito di grandi nomi della musica e della composizione quali, tra gli altri, Peppe Barra, Lino Cannavacciuolo, Nello Daniele e Savio Riccardi. Dopo aver collaborato con quest'ultimo per diversi anni alla realizzazione delle colonne sonore per fiction e serie tv (Elisa Di Rivombrosa, Onore e Rispetto, La Squadra), approda a Rai2 nel famoso programma FURORE, dove, sotto la direzione di Stefano Palatresi, si occupa degli arrangiamenti delle canzoni usate dal format televisivo, oltre a suonare le tastiere nella band live in trasmissione.

Dopo Ti aspetto domani, suo primo lavoro discografico contenente otto brani inediti, da lui composti, arrangiati e suonati, pubblica nel 2020 Pino Daniele Unplugged. Il disco, interamente dedicato alle canzoni del grande artista partenopeo rivisitate in chiave acoustic/minimal fra arrangiamenti ex-novo o adattamenti per trio (pianoforte, sax soprano e percussioni), rilegge in chiave jazz-acustica, alcuni brani del lazzaro felice, con particolare attenzione a quelli con i quali Pino ha “dipinto” Napoli, in un percorso evocativo di immagini e sensazioni legate alla città, come in una sorta di passeggiata virtuale per i vicoli e i quartieri in cui è nato e cresciuto. La serata vedrà Larry Del Prete alla voce e alle tastiere, Enzo Anastasio al sax e Agostino Mas alle percussioni.