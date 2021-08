Con un centro di raccolta si attiva la solidarietà per i profughi afghani A Telese Terme coordinato da amministrazione e associazioni territoriali

Nell'ambito dell'emergenza per l'accoglimento dei profughi afghani, l'Amministrazione comunale, la Proloco Telesia, la Protezione Civile, la Croce Rossa e i due comitati civici "Lago" e "Telesia" hanno attivato un coordinamento per la raccolta di beni per i rifugiati che stanno arrivando in Campania. “A tal fine - dichiara Vincenzo Fuschini vicesindaco con delega alla Protezione Civile - ci siamo subito adoperati per attivare un unico centro di raccolta piuttosto che andare in ordine sparso”.

Il sindaco Giovanni Caporaso, da parte sua, ringrazia i rappresentanti delle varie associazioni ed organizzazioni “che hanno accolto il nostro invito per creare un unico coordinamento a dimostrazione che l'unione fa la forza”.

La raccolta dei beni di seguito elencati avverrà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì prossimo (31 agosto, 1 e 2 settembre) dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede della Proloco in piazza Minieri.

I beni richiesti dalla Protezione Civile regionale sono:

Caricabatterie per cellulari;

Abbigliamento uomo donna bambino, in particolare gonne lunghe, leggins, pantaloni larghi, tuniche, foulard grandi;

Scarpe e sandali Uomo Donna Bambino;

Abbigliamento Intimo;

Bagagli (Borse- Borsoni- Trolley);

Prodotti per l'igiene del Corpo (Spazzolini, Dentifricio, Sapone, Deodoranti);

Prodotti da Toilette (Pettini, Spazzole, Tagliaunghie, creme idratanti, schiuma da barba, Lamette);

Giocattoli marchio CE;

Prodotti per l'infanzia (Passeggini, pannolini, tutine, prodotti per la cura del bambino).