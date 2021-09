Anche a Telese l’evento nazionale Plastic Free. Ecco come partecipare L’assessore all’ambiente Fuschini: una domenica dedicata alla cura della città

Lo scorso 27 agosto, su proposta della referente territoriale Maria Di Santo, il comune di Telese Terme ha sottoscritto con l’associazione Plastic Free, con apposita delibera di giunta, un protocollo d’intesa. L’associazione Plastic Free promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi.

“A tal proposito, il Comune di Telese Terme - dichiara l’assessore all’ambiente Vincenzo Fuschini - è fattivamente impegnato nella lotta contro la diffusione e la dispersione della plastica nell’ambiente e negli ecosistemi terrestri e intende promuovere, anche attraverso il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione online sui social geo-localizzata sul territorio, informazione e sensibilizzazione attraverso stand e punti informativi, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. In quest’ottica – aggiunge l’assessore Fuschini - il Comune ha aderito all’evento nazionale del 26 settembre mattina, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Si tratta di una domenica dedicata alla cura della nostra città mediante la raccolta di rifiuti in plastica in alcuni punti ben precisi tra i quali, ad esempio, l’area circumlacuale, la pista ciclopedonale del Grassano, Piazza Mercato e l’area antistante il campo sportivo di Via Lagni.”

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso si è detto molto soddisfatto per la nutrita adesione all’iniziativa di numerose associazioni del territorio tra le quali la Proloco Telesia, la Parrocchia di Santo Stefano, il Comitato Lago, l’Associazione Telesia, il Rotary Club Valle Telesina, l’Associazione Sportiva Città dei Ragazzi, il Gruppo Fratres di Telese Terme, l’UNPLI e vedrà, tra l’altro, il supporto della Igiene Urbana Lavorgna e dell’INPAL. Orgoglio anche per l’adesione all’iniziativa dell’istituto Telesi@. La partecipazione, aperta a tutti i cittadini, necessita dell’iscrizione alla piattaforma on line Plastic Free all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-telese-terme/ . Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’incontro di apertura dell’evento nazionale sarà, per Telese, in Piazza Minieri presso la sede della Proloco.