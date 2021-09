Campagna prevenzione oncologica, test a Montesarchio Sarà possibile effettuare esami come pap test, mammografia e kit del colon retto

Al via a Montesarchio una campagna di prevenzione oncologica, con l'azienda che garantirà, gratuitamente, ai cittadini la possibilità di “effettuare pap test, mammografia e kit del colon retto, test chiave per prevenire i tumori”.

Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Asl e Comune di Montesarchio. Ad evidenziare l'importanza dell'iniziativa l'assessore alle Politiche sociali, Antonio De Mizio che nel ringraziare “l'Asl Benevento e il direttore Volpe per la costante vicinanza e sensibilità mostrata non solo con questa iniziativa”, evidenzia: “Oggi sappiamo tutti quanto sia fondamentale la prevenzione per la cura dei tumori e per questo mettiamo a disposizione dei cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente test fondamentali in questa ottica. Sarà possibile prenotare, già da subito, telefonicamente o recandosi personalmente presso l'ufficio politiche sociali nell'ex convento delle Clarisse”.