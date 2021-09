Sant'Agata turisti da tutto il mondo per l’Educational Tour Delegazione proveniente da Francia, Germania, Russia, Danimarca, Svizzera, e Spagna

Sabato 18 settembre Sant’Agata de’Goti sarà una delle tappe dell’Educational Tour “Discovery Italy” con l’arrivo nella città Bandiera Arancione del TCI, eletta tra i

borghi più belli d’Italia, di una delegazione di sette tour operator internazionali provenienti da Francia, Germania, Russia, Danimarca, Svizzera, e Spagna.

A ricevere gli operatori stranieri, per un saluto istituzionale, il sindaco Salvatore Riccio, che ha sottolineato "l’importanza di questa visita in un momento storico così

difficile e dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, ancora in corso, che ha messo in ginocchio diverse attività, tra cui quelle del settore turistico ricettivo.

“Siamo lieti- ha dichiarato il primo cittadino - di poter accogliere ed ospitare questo evento per far conoscere ed apprezzare le eccellenze e le tipicità enogastronomiche di questo territorio e, naturalmente, il nostro eccezionale patrimonio storico-architettonico. L’incontro sarà utile anche per creare una sinergia ed un contatto stabile tra questi importanti tour operator stranieri e i nostri operatori locali che stanno lavorando con grande professionalità per estendere a livello internazionale e diversificare, con qualità, l’offerta turistica”.

L’Educational Tour è stato organizzato dal Distretto Rurale Terra Sannita, in collaborazione con la Regione Campania, nei territori dell’Irpinia e del Sannio con

la finalità di far scoprire i luoghi con spiccata vocazione turistica e le peculiarità delle aree interne della Campania".