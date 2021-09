Lavori alla rete idrica, oggi rubinetti a singhiozzo a Telese e Torrecuso A comunicarlo la Gesesa

Interruzione idrica questa mattina a Torrecuso e Telese Terme. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico, precisando che nel primo caso sono previsti lavori di manutenzione impianto antincendio piazza A. Fusco.Intervento realizzato su richiesta del Comune di Torrecuso. Di qui la necessità di sospendere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12 di oggi, 20 settembre.

Mentre a causa di un guasto nella zona Piana del Comune di Telese Terme, “saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12, in tutta la zona Piana e in via San Giovanni”.