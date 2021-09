Telese Terme, apre il mercato 'Campagna amica' L'assessore Alfano: "Iniziativa riprende e rinnova importanti tradizioni della nostra comunità"

Da giovedì 23 settembre dalle ore 8 alle 13.30, e poi ogni giovedì mattina, il colorato mercato dei contadini di Campagna Amica promosso da Coldiretti farà tappa anche a Telese Terme, in piazza Minieri. La tappa telesina rientra in un protocollo siglato tra il Comune di Telese Terme e Coldiretti Sannio.

“Non possiamo che essere grati a Coldiretti - commenta l’assessore all’Agricoltura del comune di Telese Terme, Marilia Alfano - la più grande associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, per aver siglato un protocollo di intesa con il Comune di Telese al fine di valorizzare il mercato di Campagna amica e per l’educazione alimentare nelle scuole. Campagna amica è un progetto che sostiene la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dei mercati dei produttori agricoli nel rapporto diretto con i consumatori, si svolge nelle grandi città italiane e, a partire da giovedì 23 settembre e poi ogni giovedì mattina sarà presente anche a Telese, unico centro in Valle Telesina. Ricordo che piazza Minieri era la sede dove anticamente si svolgeva il mercatino settimanale, dunque questa iniziativa riprende e rinnova alcune importanti tradizioni della nostra comunità. Un altro progetto che vogliamo portare avanti insieme a Coldiretti è quello dell’orto didattico a scuola – spiega ancora – che prevede l’allestimento e la cura di spazi dove gli alunni possano esercitarsi, sviluppando la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, uno strumento di educazione ecologica in grado di connettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita”.

Nata nel 2008 e promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica è un contenitore di iniziative e attività legate al mondo dell’agricoltura italiana. I mercati contadini, circa 1200 su tutto il territorio nazionale, sono passati in quattro anni da 11 a circa 16,5 milioni di consumatori.

“Voglio innanzitutto ringraziare Coldiretti per aver inserito Telese Terme tra le città toccate dal progetto “Campagna Amica”, finalizzato a valorizzare dinamiche di sviluppo delle produzioni agricole distintive dei territori, anche attraverso la pratica della filiera corta – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso - La scelta di piazza Minieri come sede del marcato agricolo settimanale è stata operata dagli stessi tecnici dell’associazione, ma non è escluso che nel corso dei mesi si possano coinvolgere altri quartieri e altre zone della città”.