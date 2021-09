Taglio del nastro per il nuovo mercato Campagna Amica a Telese L'appuntamento in piazza Minieri con i produttori di Coldiretti

Cibo a chilometro zero, tracciabilità e la garanzia del rapporto diretto con i produttori conquistano anche la Valle Telesina. Inaugurato questa mattina il nuovo mercato 'Campagna Amica' a Telese Terme alla presenza del sindaco Giovanni Caporaso, del presidente regionale di Coldiretti, Gennarino Masiello e del direttore della federazione di Benevento, Gerardo Dell'Orto.

Il giallo degli stand di Coldiretti ha così colorato sin dalle prime ore del mattino piazza Minieri, proprio di fronte alle Terme. Un appuntamento che si ripeterà ogni giovedì nella cittadina termale.

“E' straordinario poter inaugurare il mercato di Campagna Amica a Telese – ha commentato il presidente Masiello – soprattutto in una location come questa magnifica piazza davanti alla Terme: struttura importante per il trattamento e la cura delle persone e noi faremo lo stesso con il nostro cibo”.

Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la federazione provinciale dell'associazione di categoria e il Comune di Telese Terme: “Abbiamo sottoscritto un Protocollo d'intesa con Coldiretti – ha spiegato il sindaco Caporaso – perché hanno individuato Telese come nuovo sito per questa bella manifestazione, che in genere viene svolta solo nei grandi centri. E noi siamo contenti di ospitare questo evento, c'è entusiasmo tra la popolazione, i cittadini si sono detti felici di poter fare spesa in questo modo”. Di qui l'auspicio che “questa collaborazione possa continuare”.