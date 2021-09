A Puglianello arriva il 'taxi solidale' Il sindaco Rubano: "Un gesto concreto di vicinanza per chi è in difficoltà"

L’amministrazione comunale di Puglianello sta lavorando al lancio del “taxi solidale”. L’obiettivo è fornire un servizio di trasporto sociale sul territorio del Comune ed in zone limitrofe per tutti coloro che, vivendo uno stato di difficoltà economica e sociale, necessitano di essere accompagnati. Alla guida si alterneranno, come volontari, il sindaco ed i membri dell’amministrazione cittadina i quali auto-finanzieranno il progetto.

“Sarà uno strumento utile, ad esempio, per accompagnare i nostri cittadini ad effettuare una visita medica quando i familiari non possono. Così come fatto con il contributo dato agli studenti pendolari, anche quello del “taxi solidale”- spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - vuole essere un gesto di attenzione, che dimostra quanto l’amministrazione municipale di Puglianello sia in prima linea nel cercare di attenuare le problematiche che insistono nelle fasce deboli della nostra comunità”.