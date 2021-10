Pro Loco Airola: incontro in Eav per percorso storico acquedotto Carolino Ulteriore passo in avanti: verso riammodernamento e riqualificazione stazione Arpaia-Airola

Ulteriore passo in avanti, sta facendo il progetto, nelle sue linee-guida di carattere generale di eco sostenibilità pedo-ciclabile, riguardante il percorso storico dell'acquedotto Carolino, promosso dalla Pro Loco di Airola, che ha visto un primo incontro, ieri mattina alle ore 10:30 negli uffici della sede campana dell'EAV, del Presidente della Pro Loco di Airola Franco Napoletano e dell'architetto Roberto Stallone (firmatario tecnico del progetto), con la dott.ssa Imma Nuzzolo della segreteria Amministrativa e del coordinamento logistico, e, con il dott. Roberto Vallefuoco, Comunicazione e Marketing. Si è parlato dell'opportunità di riammodernare e riqualificare la stazione ferroviaria di Arpaia-Airola, che sarà punto di snodo principale per chi vorrà effettuare il percorso carolino dotato di bici elettriche come valida alternativa all'uso di macchine a motore. Soddisfatto il Presidente della Pro Loco di Airola Franco Napoletano, che ha evidenziato e sottolineato l'importanza di questo primo incontro, che "mette un primo e fondamentale tassello, per favorire lo sviluppo dei territori coinvolti nel progetto, che fungerà da attrattore turistico-culturale, e, darà una fattivo e determinante contributo a perseguire gi obiettivi prioritari da realizzare. Per tutto ciò - ha concluso il Presidente Napoletano - voglio ringraziare il Presidente dell'EAV Campania, il dott. Umberto De Gregorio, per l'attenzione che ha voluto riservare alla nostra proposta di progetto per una mobilità sempre più eco-sostenibile"