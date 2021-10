Lilt, sabato visite gratuite a Montesarchio Iniziativa dedicata alla prevenzione

Continua la campagna di sensibilizzazione all’importanza della prevenzione per la lotta contro i tumori, del Comune di Montesarchio, promossa dagli assessori Morena Cecere e Antonio De Mizio, e Lilt di Benevento, con il presidente Salvatore Francione, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Anche quest’anno, la fontana di Ercole, in piazza Umberto I, si tingerà di rosa, a partire dal prossimo, in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Saranno anche effettuate, grazie ai medici volontari Lilt e con il supporto della Misericordia, in piazza Umberto I, sabato 9 ottobre, dalle ore 18.00, visite senologiche gratuite.

Per evitare assembramenti e garantire il rispetto della normativa anticovid, le visite si svolgeranno su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.