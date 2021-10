Pietrelcina, Scocca ringrazia: "È un punto di partenza, non di arrivo. Il nostro Dopo le elezioni a capo dell'opposizione: "Il nostro progetto politico nasce oggi"

Alessio Ermenegildo Scocca, già consigliere comunale appena rieletto in Consiglio a Pietrelcina dopo essersi candidato a sindaco della città natale di San Pio, commenta l'esito delle elezioni: "Tutti vorrebbero vincere, ma accettiamo serenamente il risultato, consci che "Avanti Pietrelcina" è un progetto politico che è solo all'inizio, nato per costruire solide fondamenta da cui ripartire per contrastare un sistema di potere rodato. Mi complimento con "Pietrelcina Futura" per la vittoria ma assicuro l'impegno e la dedizione di Avanti Pietrelcina e di me stesso in primis per portare avanti l'idea di un paese diverso".

Scocca quindi ringrazia famiglia e sostenitori, anche quelli indecisi e anche coloro che, diversamente da quello che avevano annunciato, evidentemente hanno poi scelto l'altra compagine: "Loro mi hanno dato la forza di andare ancora di più avanti".

E sui dati elettorali, Scocca dichiara: "Abbiamo fatto una scelta di testimonianza e di coraggio per garantire, nonostante tutto, un'alternativa democratica sulla scheda elettorale, dato che le condizioni in cui ci muovevamo non permettevano di più. Abbiamo messo in campo programmi, idee e politica. Credo che chi ci guarda da fuori apprezzerà l'impegno e il coraggio di metterci in gioco per evitare la deriva della lista unica. L'obiettivo era porre le basi di un cambiamento, penso di averlo centrato e questo è il primo passo. Ora toccherà a me guidare l'opposizione e costruire, insieme ai miei compagni di viaggio, eletti e non, la casa del cambiamento. Con coerenza e dignità ci avviamo a questo nuovo capitolo. Fiero di camminare a testa alta, senza compromessi, lottando per quello in cui credo. Grazie".