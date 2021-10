Terza Dose: Asl Montesarchio impegnata con gli anziani di una Rsa Effettuata inoculazione su 44 ospiti e 42 operatori.

Questa mattina una equipe medica del Centro Vaccinale di Montesarchio, composta dalla responsabile Dott.ssa Elena Lombardi, dal Dott. Michele Tardugno, l’infermiere Luigi Arganese e gli amministrativi Teresa Esposito e Carmine Moccia, si e’ recata, per una seduta straordinaria presso la struttura “RSA Donatello” di Bonea per le inoculazioni della terza dose agli operatori ed ai pazienti della struttura. Sono state effettuare 86 inoculazioni cosi’ ripartite: 42 dosi per gli operatori e 44 dosi per gli ospiti. Giovedi l’equipe medica si rechera’ nella struttura “RSA San Giorgio” di Airola, continua cosi’ la campagna vaccinale del Distretto Sanitario di Montesarchio sia in ambulatorio sia a domicilio.