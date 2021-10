Contrasto allo spaccio e all'uso di droga, il piano del Comune di Telese Terme Iniziative di tipo formativo e divulgativo nelle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani

Il Comune di Telese Terme ha approvato il progetto relativo alla “Prevenzione e contrasto della vendita o cessione di sostanze stupefacenti” nel triennio 2020-2022, così come previsto dalla legge (art. 1, co. 540, della legge n. 160/2019), predisponendo un Piano triennale redatto dalla Polizia Municipale e trasmesso alla Prefettura di Benevento per essere ammesso a finanziamento di circa 24mila euro.

“Una iniziativa che potrà garantire maggiori controlli con finalità di prevenzione, grazie anche all’ausilio di apparecchiature di videosorveglianza, e di contrasto con un adeguato tipo di formazione al personale addetto – spiega il capitano Pasquale Mario Di Mezza, comandante della Polizia Municipale di Telese Terme -. Il Piano, in sintesi, prevede di accrescere la presenza di operatori della Polizia Locale – aggiunge il comandante Di Mezza -, iniziative di tipo formativo e divulgativo nelle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani, l’ausilio di apparecchiature di videosorveglianza mobile nei luoghi di potenziale diffusione di vendita e spaccio di droga”.

Le risorse messe a disposizione serviranno anche a fornire gli operatori della Polizia Locale di adeguate attrezzature, tra cui kit e lettori narcotest, dispositivi di protezione individuali e attrezzature necessarie e idonee per le operazioni di controllo.

“Siamo stati contattati dalla Prefettura di Benevento e abbiamo aderito con convinzione al progetto promosso dal Ministero dell’Interno per prevenire e contrastare la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. D’intesa con il dirigente del locale commissariato di Polizia, dott. Alessandro Salzano e con il comandante della stazione dei Carabinieri, Lgt Roberto D’Orta abbiamo dato mandato alla Polizia Municipale di elaborare il piano. Ringrazio il cap. Pasquale Mario Di Mezza, comandante della Polizia Municipale per aver redatto il piano e ringrazio il prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano per la sensibilità e l’attenzione che sempre rivolge ai nostri territori e all’intero Sannio”