Sant'Angelo a Cupolo, primo consiglio dell'era Cataffo Ecco la squadra di governo e le rispettive deleghe

A Sant'Angelo a Cupolo primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal neo eletto sindaco Diego Cataffo.

“In un’aula consiliare con posti limitati, a causa delle norme anti-Covid, è stata assicurata la trasmissione in diretta streaming della seduta,

permettendo a quanti volessero di seguire i lavori del consiglio dalla propria abitazione”, viene precisato dall'Ente.

Riunione che ha preso il via con i ringraziamenti del neo sindaco agli elettori ed a quanti hanno sostenuto la lista “investendo tempo ed energie e partecipando con idee e con proposte alla realizzazione di una campagna elettorale a diretto contatto con i cittadini. Sarò il sindaco di tutti i cittadini – ha esordito Cataffo - sia di quelli che mi hanno votato e di quelli che hanno scelto diversamente. Onorerò questo incarico avendo sempre presente che mi è stato affidato per essere gestito con impegno, onestà, responsabilità, trasparenza informando costantemente la cittadinanza su cosa verrà fatto e cosa stiamo facendo. Siamo tutti impegnati con personalità, professionalità e spirito di collaborazione nella realizzazione del programma di governo, che non trascurerà nessuna frazione del nostro

comune”. Parole di apertura anche alle opposizioni, a cui il sindaco Cataffo ha augurato di “svolgere al meglio il ruolo con

fermezza e rigore, certo che non mancheranno di lealtà e correttezza nel sostenere le loro opinioni ed interpretare la

loro funzione. Siamo pronti ad ascoltare e a discutere le proposte che vorranno avanzare nei prossimi cinque anni,

con l’impegno di dare vita a un rapporto di collaborazione proficua”.

Ed ancora: “Nello spirito del programma divulgato in campagna elettorale ed incentrato sulla partecipazione attiva alle vicende amministrative, non poteva mancare un appello chiaro ed inequivocabile anche ai cittadini: a loro spetta un compito insopprimibile in una società democratica ovvero essere parte attiva della vita politica e sociale, essere instancabili nella dialettica, non far mancare mai il loro apporto costruttivo e le loro critiche. La democrazia – conclude Cataffo - va nutrita ogni giorno, la partecipazione deve essere metodo di vita e di governo e non soltanto un appuntamento a scadenze fissate con le urne e le schede elettorali”.



Nominato Presidente del Consiglio Comunale Gennaro Pontillo, e come suo vice il consigliere di minoranza

Alessandro De Pierro, "in linea con quanto dichiarato dal Sindaco, in merito alla volontà di aprire un dialogo

costruttivo con le opposizioni". Dopo la lettura delle deleghe, si è passati all’approvazione del piano delle valorizzazioni immobiliari.

La squadra di governo risulta così formata: Pontillo Gennaro: Presidente del Consiglio Turismo - Commercio - Attività Produttive - Pubblici

Esercizi

Tornusciolo Antonio: Vice Sindaco Urbanistica – SIT- Servizi Cimiteriali – Viabilità

Biele Donato: Assessore Ambiente - Manutenzione Verde Pubblico - Arredo e

Decoro Urbano - Anagrafica Immobili – Demanio Gestione del Patrimonio – Agricoltura

D’Agostino Carmen: Assessore Contenzioso - Cultura - Istruzione e Scuola - Pari

Opportunità

Micco Maria Grazia: Assessore Bilancio e Contabilità - Tributi

Pastore Marco: Consigliere CED - Informatica - Comunicazione - Sito Istituzionale -

Sport ed Infrastrutture - Protezione Civile - Parco Fluviale

del Sabato

Petrella Giuseppe: Consigliere Personale - Associazionismo

Ponte Giovanni: Consigliere Politiche Giovanili - Volontariato

Il Sindaco si è riservato le seguenti deleghe: Lavori Pubblici - Gestione Servizi - Politiche Sociali - Servizi

Sociali - Tutela della Salute - Polizia Locale e Sicurezza