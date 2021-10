Comitato scuole aperte: Palestre scuole di Airola tornino agli studenti L'appello rinnovato alla nuova amministrazione affinchè si riattivino le strutture

Il comitato “Scuole aperte di Airola”, torna sulla questione dell'utilizzo delle palestre della scuola elementare “Padre Pio” e media “Vanvitelli” di Airola e lo fa all'indomani del primo consiglio comunale dell'amministrazione neo eletta guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano. Questione palestre che era già stata sollevata dal comitato e dai genitori degli studenti ad agosto scorso quando l'allora sindaco Michele Napoletano, oggi vicesindaco, era stato invitato a risulvere la questione. “Oggi – scrivono dal comitato - la situazione di stallo e di apparente disinteresse continua e aumenta la nostra delusione. Anche in tempi di covid 19, l’attività motoria è una materia fondamentale alla pari delle altre e non può, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, non essere garantita nelle cosiddette Scuole dell’obbligo”. Un invito forte, dunque, che viene rinnovato dal comitato alla nuova squadra di governo.