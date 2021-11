Deposta Corona di fiori al cimitero cittadino Caporaso: “Ricordiamo i nostri cari che non ci sono più e anche coloro che nessuno ricorda”

Anche quest’anno il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, accompagnato da amministratori e da altre autorità cittadine, tra cui il comandante della Polizia municipale, Pasquale Mario Di Mezza e il parroco don Gerardo Piscitelli, ha deposto una corona di fiori presso il cimitero cittadino ed ha osservato un silenzioso momento di raccoglimento.

“In queste giornate rivolgiamo un pensiero ed una preghiera ai nostri cari e ai nostri amici che non ci sono più. Oggi, in particolare, siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda, tenendo sempre a mente le parole del nostro Santo Padre quando ha detto che il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana”.