Pietrelcina, Scocca: "Consigli comunali in diretta streming" La proposta del gruppo di opposizione 'Avanti Pietrelcina'

Poter seguire i lavori del consiglio comunale anche in diretta streming. E' la proposta presentata al comune di Pietrelcina dal gruppo di opposizione 'Avanti Pietrelcina' guidato dal consigliere Alessio Scocca il quale precisa che la richiesta "firmata da tutti i consiglieri di "Avanti Pietrelcina" era già presente nel nostro programma elettorale, ossia trasmettere in diretta streaming i lavori del Consiglio Comunale".

"Il Consiglio comunale è il cuore pulsante di ogni città - commenta Scossa, candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative - perché non portarlo ad un livello superiore? Perché non permettere ai cittadini di assistere in diretta dal proprio smartphone o pc alle decisioni chiave che l'amministrazione e i consiglieri prendono per Pietrelcina? Da qui nasce la nostra proposta - continua Scocca - che speriamo possa essere accettata. Tanti comuni limitrofi come Pago Veiano, Reino, San Nicola Manfredi (ma anche la città capoluogo Benevento) ci hanno già pensato e trasmettono il Consiglio sul proprio sito o sui propri canali social. Portiamo questa svolta anche nella nostra Pietrelcina, per rendere davvero la casa comunale aperta a tutti".