Diritto alla salute, Scocca: "Domani raccolta firme di FdI anche a Pietrelcina" “Siamo in presenza di una interruzione di servizio pubblico essenziale per i meno abbienti"

A Pietrelcina in Piazza SS. Annunziata, domani, domenica 21 novembre, dalle 10 alle 13, continua la campagna di Fratelli d'Italia Sannio sul diritto alla salute, che organizza un gazebo informativo nel centro cittadino, con la collaborazione del locale Circolo FdI "Andare Oltre" presieduto da Alessio Ermenegildo Scocca.

Il tema della campagna è l'interruzione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN in Campania, fino al 31 dicembre, causa esaurimento del budget per le prestazioni erogate dalle strutture convenzionate.

“Siamo, di fatto, in presenza di una interruzione di servizio pubblico essenziale per i meno abbienti – si legge nella locandina dell’evento diffusa da FdI Sannio – oltre che di una ulteriore spesa che va a pesare sui bilanci familiari di persone già affette da problemi di salute. Da oltre un mese, tutti i cittadini della Campania affetti da patologie e bisognosi di assistenza o pagheranno di tasca propria o rinvieranno gli esami salvavita, date le liste di attesa bibliche del pubblico servizio. Per Fratelli d’Italia questo è inaccettabile e per questi motivi abbiamo dato vita a questa campagna di sensibilizzazione, promuovendo una raccolta firme da inviare al Ministero della Salute e alle Istituzioni preposte. Il diritto alla salute per noi non è uno slogan ma un impegno solenne”.

Alessio Scocca, presidente del Circolo FdI "Andare Oltre" di Pietrelcina, aggiunge: "L'esaurimento costante del budget dedicato per le prestazioni sanitarie nei centri accreditati è purtroppo diventata un'amara consuetudine in Campania, con i cittadini costretti inermi a subirne le conseguenze nel silenzio generale. Come Fratelli d'Italia abbiamo deciso, insieme a tutti i circoli del Sannio, di avviare questa raccolta firme per ribadire che il diritto alla salute deve essere sempre garantito e non può essere solo uno slogan elettorale".