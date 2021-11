Ambulatorio mobile Asl a Telese, prosegue la prevenzione oncologica nel Sannio Tante le persone che ieri nella cittadina termale hanno aderito alla campagna dell'Asl

Ambulatorio mobile Asl a Telese: “Ottima partecipazione, tante prenotazioni,iniziative sempre attese dai cittadini”

Prevenzione dei tumori: ottima partecipazione, ieri, per la tappa di Telese Terme dell’ambulatorio itinerante organizzato dalla Asl Benevento, per l’effettuazione di mammografia ed altri esami a bordo.

“Ringrazio il dottore Gennaro Volpe, dirigente Asl Bn, per la sensibilità e l’attenzione che sempre mostra nei confronti dei nostri territori – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Queste iniziative sono molto attese e danno la possibilità a molte persone di tenere sotto controllo la salute prevenendo l’insorgenza di patologie importanti”.

L’iniziativa promossa dall’azienda sanitaria consiste in un “tour” effettuato con una stazione mobile itinerante, fornita di ambulatori e personale sanitario a bordo, per l’esecuzione di mammografie, pap test e consegna del kit colon retto.

“Erano circa 150 le prenotazioni per gli screening gratuiti di domenica a Telese Terme – spiega l’assessore Marilia Alfano -. Un numero elevato che ci fa capire come le persone hanno compreso la grandissima importanza della prevenzione. Conoscere prima i segnali che il nostro corpo ci trasmette e, che a volte trascuriamo, ci può salvare la vita e permette al sistema sanitario di non collassare. Grazie infinite all’ Asl Bn, al direttore generale Volpe, al direttore di distretto Iannotti, a tutti i medici e gli infermieri, che ieri hanno permesso questa importante iniziativa, in collaborazione con il comune di Telese Terme”.