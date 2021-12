Rubano: "Il sindaco Crisi aderisce a Forza Italia" Il primo cittadino di Duranno: “La politica ha bisogno di programmi validi”

Nuova adesione per Forza Italia nel Sannio. Si tratta di Sandro Crisci, sindaco di Durazzano. "L’intesa è stata siglata presso il Comune di Durazzano, a seguito di un incontro svoltosi alla presenza del vice coordinatore regionale del partito e neo commissario provinciale, Francesco Maria Rubano", annuncia lo stesso Rubano all'indomani dell'incontro.



“Ho ritrovato entusiasmo nella nuova organizzazione di Forza Italia - commenta la fascia tricolore di Durazzano - ed esprimo sinceri apprezzamenti alla nuova impostazione che il partito sta tracciando, attraverso il collega ed amico Francesco Maria Rubano. La politica ha bisogno di programmi validi ed i cittadini meritano attenzione costante. Forza Italia sta assumendo una posizione importante in questa fase delicata che l’Italia sta attraversando. Il Governo centrale dovrà accendere una forte attenzione sulle aree interne della Campania ed in particolare sui piccoli comuni. E’ necessario creare economia reale e rilanciare la crescita delle piccole e medie imprese. Ciò - aggiunge Crisi - potrà avvenire sopratutto grazie alle risorse che il Pnrr destinerà alle nostre realtà. I rappresentanti di Forza Italia presenti nelle Istituzioni sono certo che dedicheranno concreta attenzione agli Enti locali e agli attori economici in difficoltà”.

"Diamo il benvenuto a Sandro Crisci – commenta Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale di FI in Provincia di Benevento - sindaco di un comune strategico ed importante, all’interno della Valle Caudina e del Sannio. Il nostro impegno sta generando un'attrazione notevole. L'adesione di amministratori locali, di sindaci e dei rappresentanti di molteplici categorie lavorative è il segno tangibile che nel Sannio Forza Italia c’è e ci sarà. Vogliamo raccogliere le istanze ed i problemi del territorio per risvegliare la nostra provincia ormai trascurata negli ultimi tempi da chi non ha mostrato interesse per la collettività. Siamo pronti a schierare in campo la forza delle idee che il popolo sannita ci consegna attraverso il proprio sostengo che registriamo quotidianamente in ogni comune della Provincia e vincere i prossimi appuntamenti elettorali”.