Montesarchio Città Cardioprotetta: "Cerchiamo 100 angeli" Cinque defibrillatori e 100 volontari per intervenire prontamente in caso di infarto

Volontari per rendere Montesarchio "Città Cardioprotetta". E' questo il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Montesarchio e la Misericordia, che punta a dotare ogni punto strategico della città, in particolare le periferie, di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) di pubblico utilizzo.

Allo stesso tempo, il progetto punta a formare una "squadra del cuore" composta da cittadini in grado di operare nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare e nell'utilizzo del prezioso DAE, dispositivo salvavita.



Città Cardioprotetta" ha l'obiettivo di combattere l'arresto cardiaco, creando una rete di soccorso tempestiva integrata con il 118, tutelando la salute e il diritto alla vita di ogni persona presente nel territorio comunale. "Ogni anno in Italia- dichiara il Vicesindaco Clemente Annalisa- migliaia di persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso e circa un terzo degli arresti cardiaci si verifica nei luoghi pubblici. L'arresto cardiaco è una delle principali cause di morte, può essere combattuto solo entro i primi minuti, praticando la rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore, apparecchio semplice e sicuro.

Abbiamo previsto l’istallazione di nuovi DAE puntando soprattutto alle zone periferiche della città come Varoni, Tufara , Cirignano, la zona alta del paese come Via Monaca/Pennino. In aggiunta, grazie alla collaborazione della Misericordia e della sua governatrice Dott.ssa Loredana Napolitano, sarà possibile formare gratuitamente 100 cittadini volontari, attraverso corsi BLS-D , riconosciuti a livello europeo, che siano capaci di utilizzare tali dispositivi in caso di bisogno.

Collocando uno o più defibrillatori, di pubblico accesso ed a portata di mano, nelle vie nelle piazze e nei luoghi più frequentati e convincendo i cittadini a seguire appositi corsi di formazione in modo da essere in grado di intervenire nel momento del bisogno, potremmo garantire ai nostri cittadini una maggiore possibilità di sopravvivenza, in caso di malessere cardiaco improvviso.

Per chi volesse aderire, le candidature potranno essere presentate compilando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune di Montesarchio entro le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2021".