Buoni spesa e utenze domestiche, c'è l'avviso pubblico Al comune di Telese domande per ottenere il contributo entro il 16 dicembre

In relazione a quanto previsto dal DL 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23/7/2021 (Sostegni Bis) viene confermata nel territorio del Comune di Telese Terme l’attivazione di buoni spesa (da 100 a 400 euro) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali che abbiano aderito all’iniziativa.

Inoltre viene erogato un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (fornitura energia elettrica, servizio idrico e gas) e della TARI 2021, prioritariamente per il rimborso/discarico TARI e secondariamente per il rimborso contributo per utenze domestiche (fino a un massimo di 700 euro).

In entrambi i casi (buoni spesa e utenze domestiche) i benefici possono essere assegnati a cittadini in grave difficoltà economica derivata dall’emergenza Covid-19, previa valutazione dei Servizi Sociali del Comune, sulla base dei principi e dei criteri del vigente regolamento comunale per l’erogazione di contributi di natura assistenziale.

Possono presentare domanda di sostegno (buoni spesi e utenze domestiche), i nuclei familiari residenti nel comune di Telese Terme con ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 8mila.

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 16 dicembre alle ore 12:00 con le seguenti modalità:

A mezzo PEC: all’indirizzo: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Consegna a mano all'ufficio Protocollo comunale, in Viale Minieri, n.146.

Ulteriori dettagli e i relativi moduli per l’istanza sono pubblicati sulla Home Page del sito web del Comune di Telese Terme nel box “Avviso pubblico per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il contributo al pagamento della TARI 2021 e delle utenze domestiche riferite all’anno 2021”.