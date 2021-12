Telese, buoni spesa: erogati in tempi brevi e soddisfatte tutte le richieste Avviata anche istruttoria per l’erogazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche

Il Comune di Telese Terme sta procedendo all’erogazione dei buoni spesa (160 in tutto) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, secondo quanto previsto dal DL 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23/7/2021 (Sostegni Bis). Nei prossimi giorni verrà completato l’iter di assegnazione. Inoltre gli uffici preposti hanno avviato l’istruttoria per l’erogazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (fornitura energia elettrica, servizio idrico e gas) e della TARI 2021, prioritariamente per il rimborso/discarico TARI e secondariamente per il rimborso contributo per utenze domestiche (fino a un massimo di 700 euro).

Anche in questo caso si lavorerà per ridurre al minimo i tempi tecnici necessari all’espletamento delle pratiche. “Tutte le richieste sono state soddisfatte e grazie all’impegno dei nostri uffici stiamo provvedendo a consegnare in tempi brevissimi i sostegni previsti dal governo ai cittadini in grave difficoltà economica derivata dall’emergenza Covid-19 - commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Ci sembra un modo concreto per stare accanto a coloro che sono meno fortunati di noi”.