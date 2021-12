Contagi Covid, Ordinanza per locali e cittadini anche a Ceppaloni Ristoranti aperti fino all'1.30 e bar chiusi dalle 22 alle 5 per il 31 dicembre,1° e 2 gennaio

Anche il Comune di Ceppaloni ha emanato un'ordinanza restrittiva firmata dal sindaco Ettore De Blasio, che stabilisce per i giorni 31 dicembre 2021, 1 e 2 gennaio 2022, "dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo la chiusura di tutte le attività di pubblici esercizi e commerciali, (bar, wine bar, gelaterie, birrerie, enoteche, vinerie, caffetterie ed esercizi simili); la chiusura dei ristoranti, pizzerie e simili, alle ore 1,30 per il solo giorno 1 gennaio 2022; Resta fermo che sul territorio comunale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.