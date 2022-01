Ruggiero: «Funerali? Scambio d'accuse tra operatori rivali» «Chiamano carabinieri per accertamenti, senza senso civico e rispetto per familiari dei defunti»

Il sindaco di Foiano Valfortore Giuseppe Ruggiero, interviene per chiarire il suo j'accuse relativemente ai funerali e alla situazione incresciosa che si è creata in paese: «A parziale chiarimento delle dichiarazioni da me rilasciate e degli articoli pubblicati il 3 gennaio 2022, desidero evidenziare che gli eventi denunciati riguardano unicamente il comportamento tenuto dagli operatori del settore funerario, che in più casi, e con insistenza, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una continua e reciproca verifica dei requisiti, onere che spetta prima di tutto alla locale polizia municipale e agli uffici preposti.

Gli operatori sono arrivati persino a filmarsi e fotografarsi reciprocamente nel corso dei funerali al fine di poter acquisire materiale che giustificasse le proprie accuse, senza alcun senso civico nei confronti dei familiari dei defunti.

I carabinieri, a cui va la mia rinnovata e profonda stima, unità alla gratitudine per il quotidiano lavoro svolto a tutela della nostra comunità, in nessun caso hanno provveduto a scortare materialmente i funerali, limitandosi ai loro accertamenti effettuati con la dovuta discrezione».