Impennata di contagi, sabato screening alla popolazione a Ponte In piazza XXII giugno, dalle 9 alle 12 anche in vista della riapertura delle scuole

Sabato 8 gennaio a Ponte, in piazza XXII giugno, dalle 9 alle 12 ci il personale medico volontario sottoporrà i cittadini (popolazione scolastica e non) del comune di Ponte ad un tampone rapido in modo gratuito.

“Dall’ultimo comunicato ufficiale - afferma Maria Fatima Simeone, consigliere comunale di Ponte con delega alla Protezione Civile e coordinatrice del gruppo comunale di Protezione Civile - si è registrata purtroppo un’impennata importante dei contagi. E la nostra comunità non ne è esente. Si deve continuare a prestare la massima attenzione, adottando la giusta prudenza e continuando a rispettare le direttive nazionali anti covid. Solo così potremmo continuare a tenere la situazione, sebbene preoccupante, sotto controllo.

Al fine di facilitare la ripresa delle attività e la riapertura delle scuole, in accordo con il sindaco, - spiega ancora la Simeone - si è pensato di dedicare la mattina di sabato 8 gennaio dalle 9 alle 12 alla somministrazione di tamponi rapidi ai cittadini pontesi. Lo screening si svolgerà prevalentemente in modalità drive in e sarà messo in opera da personale sanitario volontario in piazza XXII giugno presso la casa comunale di Ponte.

Il programma di screening - prosegue Simeone - è rivolto alle persone adulte e a tutti gli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) del territorio comunale, nonchè ai piccoli della scuola dell'infanzia che abbiano compiuto i 5 anni”. Infine le raccomandazioni di Maria Fatima Simeone: “Per una migliore riuscita dello screening e onde evitare inutili assembramenti invito a non prendere parte al programma di screening a chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; a chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; a chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; a chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento ed infine a chiunque abbia già programmato una data per un tampone”.