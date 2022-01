Open day vaccinale a Telese, ecco le indicazioni Il sindaco Caporaso: “Si tratta di una importante assunzione di responsabilità"

L’amministrazione comunale di Telese Terme, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo e grazie alla ASL Bn e al Distretto locale dell’Azienda Sanitaria, ha organizzato per domenica prossima l’open day vaccinale per la fascia d’età 5-14 anni.

A partire dalle ore 8 le famiglie saranno accolte presso l’edificio scolastico di Viale Minieri dopodiché saranno indirizzate nei locali del vicino distretto sanitario dove verranno inoculati i vaccini.

“La scuola va tutelata e i nostri studenti vanno tutelati - commenta Lorenza Di Lello, consigliera comunale con delega all’Istruzione -. Bisogna lavorare insieme.

Quando si incontrano e collaborano genitori, scuola, ASL e comune per la salute dei più piccoli, e non solo, è una grande conquista. Un ringraziamento va alla DS dell’Istituto Comprensivo Rosa Pellegrino ed ai responsabili del Baby Club, che con dovizia hanno accolto le adesioni e organizzato, insieme all’ASL e al Comune, l’evento. Solo attraverso un lavoro di squadra si può vincere un nemico invisibile”.

“Si tratta di una importante assunzione di responsabilità - commenta il sindaco Caporaso -. Ringrazio la dirigente dell’Istituto Comprensivo e i vertici ASL e tutto il personale medico e paramedico che domenica sarà impegnato con i nostri ragazzi”.