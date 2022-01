Screening studenti a San Giorgio del Sannio, 597 test e un solo positivo Il sindaco Ciampi: Ora tutti in classe più tranquilli ma senza abbassare la guardia

Sono stati 567 gli studenti di San Giorgio del Sannio che si sono sottoposti allo screening contro il Covid 19 ed uno solo è risultato positivo. Si è conclusa così la campagna di prevenzione effettuata ieri dal Comune di San Giorgio del Sannio all'interno del Centro Fiera che non veniva utilizzato da anni per la collettività.

“Oggi, dunque, tutti in aula in piena sicurezza ma mantenendo alta la guardia e la soglia di attenzione” ha spiegato il sindaco Angelo Ciampi che aveva chiuso gli istituti proprio per effettuare la giornata di prevenzione. “Ringrazio tutti i volontari che gratuitamente hanno dato una mano alla perfetta riuscita dell'iniziativa volta a tutelare la salute dei ragazzi e delle loro famiglie. Un grazie al personale sanitario, al gruppo di Protezione civile "Palaraba" che ha fornito anche i mezzi, all'Associazione Carabinieri in congedo che hanno svolto magistralmente il servizio d'ordine e che da oggi sono anche presenti davanti alle scuole per disciplinare l'entrata e l'uscita dei ragazzi, a tutti gli amministratori comunali che hanno gestito la logistica della giornata, a tutte le persone che anche a titolo personale hanno dato il proprio contributo”.

Poi il sindaco Ciampi rimarca: “Abbiamo fortemente voluto che il monitoraggio si svolgesse prima del rientro in aula per il forte aumento di casi registrati nella nostra cittadina dopo le festività natalizie che tanti timori incuteva nei genitori e nelle famiglie. Uno sforzo organizzativo enorme ma adesso possiamo dire che ne è valsa la pena”.