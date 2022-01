Telese Terme, accordo tra Comune, Protezione Civile e Croce Rossa Soddisfatti il sindaco Caporaso e l'assessore Foschini

Si è tenuta a Telese Terme una riunione programmatica tra Amministrazione Comunale, Protezione Civile e Croce Rossa. Presenti il sindaco Giovanni Caporaso, il suo vice Vincenzo Fuschini, Rinaldo Uccellini (protezione civile) e Nino Fiorillo (croce rossa).

L'incontro ha avuto come focus l'accordo preventivo per la sottoscrizione di due specifiche convenzioni con le due associazioni di volontariato e la programmazione di attività da mettere in campo in termini di formazione e prevenzione; attività che saranno rivolte sia ai cittadini ma anche ai membri del COC (Centro Operativo Comunale).

Il sindaco si è detto soddisfatto del clima di collaborazione con le due associazioni presenti sul territorio comunale, sempre attive e pronte a dare supporto in ogni occasione in cui si rende necessaria la loro professionalità. Vincenzo Fuschini, che ha proprio la delega alla protezione civile, ha confermato che il buon successo delle operazioni di protezione civile dipende dalla capacità di formare e programmare in tempi di pace, ovvero lontano dalle emergenze. Sia Uccellini che Fiorillo hanno sottolineato la lungimiranza dell'amministrazione nello stringere un sodalizio importante e formale con le due associazioni che loro stessi rappresentano in quanto, solo così, è possibile crescere e migliorare la collaborazione, la professionalità e il buon risultato degli interventi.