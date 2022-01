"Mangiaplastica", il Ministero approva il progetto del Comune “Il nostro impegno per aumentare la differenziata continua senza soste"

“Il Comune di Ceppaloni è tra quelli destinatari di un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica per il programma ‘Mangiaplastica’ finalizzato a ridurre il volume di plastica in un'ottica di economia circolare”. A comunicarlo il sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio e l’assessore all’Ambiente, Emanuela Barone, in riferimento alla graduatoria del Mite che premia 800 comuni italiani.

“Il nostro impegno per aumentare la differenziata continua senza soste", assicurano il sindaco e l'assessore delegato al settore evidenziando l'importanza che "la cittadinanza e tutte le attività collaborino affinché il dato del nostro territorio migliori sempre di più”.

Ed in merito al progetto finanziato viene precisato: “Si tratta di un eco compattatore di media capacità per la riduzione al 95 per cento del volume del rifiuto conferito con riconoscimento ottico, display alfanumerico, kit stampante per emissione incentivo/bonus, ecocontrol e riconoscimento utente".