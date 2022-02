Turisti a Pietrelcina, il sindaco: "Presenze in aumento, siamo fiduciosi" Mazzone: “Lavoriamo sui servizi e ad un'ampia programmazione”

“I turisti sì, stanno tornando”. Ancora una volta Pietrelcina si conferma meta di chi sceglie il Sannio per trascorre una giornata fuori porta.

L'occasione per visitare i luoghi legati all'infanzia di San Pio a cui il piccolo borgo della provincia di Benevento ha dato i natali, ma che si propone oggi sempre più come luogo di cultura.

E il sindaco Salvatore Mazzone parla di presenze in aumento “soprattutto nelle ultime settimane, che lasciano ben immaginare che possa esserci una ripresa in tal senso. Noi siamo ottimisti e continuiamo a lavorare per far sì che Pietrelcina continui ad essere sempre più un luogo accogliente e che risponda sempre più al ruolo che gli ha assegnato la storia”.

Di qui l'impegno a garantire servizi e ospitalità a coloro che soprattutto nel fine settimana si recano nel comune sannita: “Stiamo lavorando sui servizi, su una programmazione degli eventi ampia - annuncia il primo cittadino - per far sì che Pietrelcina continui ad essere oltre che culla di spiritualità anche culla di cultura. E quindi, siamo fiduciosi di riuscire a tornare ad avere presenze importanti in termini numerici”.

Si lavora dunque alla ripresa anche in termini di eventi e manifestazioni che possa contribuire ad aumentare le presenze sul territorio. E se l'emergenza ha imposto ancora un rinvio per il Presepe vivente nel 2021, per l'estate a Pietrelcina il sindaco garantisce “un fitto calendario di eventi, al quale già stiamo lavorando. Una parte importante che può generare un indotto importante”, conclude Mazzone che assicura: “Avremo strutture nuove e luoghi riqualificati per dare vita a una pluralità di eventi che sicuramente sapranno dare un ritorno importante a Pietrelcina”.