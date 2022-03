Per la pace, comune e associazione Antigone si incontrano Un momento di riflessione per riaffermare il valore della solidarietà

Per riaffermare il valore della solidarietà, della giustizia e dell'amicizia tra i popoli, l'Amministrazione Comunale di Ceppaloni e l'associazione Antigone promuovono per questo pomeriggio, alle ore 16, presso il Centro Servizi di Beltiglio, un incontro "Per la pace".

“Non bisogna mai stancarsi di dichiarare la pace. - afferma il Sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio - Abbiamo creduto di non sentire più soffiare venti di guerra e con questa illusione abbiamo dormito sonni tranquilli. Dobbiamo ripercorre i sentieri della vicinanza vera e della solidarietà del cuore, allontanando odi e rancori, partendo anche da quelli personali.

Debbo ringraziare il Presidente dell'associazione Antigone, Clorindo Tranfa, per aver voluto questo incontro. Testimonianze e riflessioni alle quali parteciperanno cittadini, una famiglia ucraina, studenti e docenti, la Senatrice Lonardo, il professor Mazzone e il Sindaco Mastella. È un momento di sincera amicizia che vuole superare steccati e piccoli o grandi spartiacque. È il nostro modo per dire Costruiamo la pace”.