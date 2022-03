Passeggiata nei sentieri tra boschi e aria pulita Organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio

Liberamente per Sant'Angelo a Cupolo lancia l'appuntamento fissato per domani alle ore 8,30 nella centrale piazza Garibaldi, per una passeggiata tra i sentieri, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio (Pro Loco San Marco, Pro Loco Perrillo, Terra Mia, Agorà, Alma d’Arte, Circolo ANSPI, Traiano Velo Club, ADS Cultura Sport, Misericordia). Una salutare escursione attraverso le bellezze naturali delle colline beneventane: i boschi e l'aria pulita, che toccherà i borghi di Bagnara e Montorsi, oltre a “sconfinare” della vicina Pagliara di San Nicola Manfredi. Il percorso, di difficoltà “medio-alta”, è di quelli che preferiscono gli amanti del trakking, una pratica molto diffusa tra gli abitanti del posto. Sarà anche l'occasione per il graduale ritorno alla normalità ed allo stare insieme. Al di là del momento conviviale, volendo guardare in prospettiva futura, l’intento comune è quello di valorizzare i numerosi sentieri, affinché diventino attrattivi per chi è alla ricerca di un contatto stretto con la natura ed uno stile di vita salubre. Riattivare il percorso di 8 chilometri, ha richiesto un grosso sforzo organizzativo, fatto soprattutto di lavoro fisico, visto lo stato di degrado ed abbandono in cui versavano le diverse area interessate. Grazie all’aiuto di tanti volontari, è stato possibile ripulire e rendere praticabile tutto il percorso. Resta il rammarico di aver raccolto tantissimi rifiuti, di tutti i tipi, un segnale inquietante che impone di attivare una politica di controllo del territorio seria ed efficace, oltre una costante manutenzione di boschi e sentieri. Alla manifestazione parteciperà anche il gruppo Somma Trakking, proveniente da Somma Vesuviana, un’ulteriore testimonianza che una giusta politica di promozione del territorio può essere attrattiva anche oltre i confini provinciali.