Marcia della Pace silenziosa, domani in Valle Vitulanese Domani dalle 16.30, a Vitulano, da via Lambicco al Convento di Sant'Antonio

C’è attesa in tutta la Forania Vitulanese per la prima marcia silenziosa per la pace in programma domani, domenica 3 aprile, alle ore 16:30 a Vitulano che andrà da Via Lambicco fino al Convento di SS. Annunziata e S. Antonio. Un momento di raccoglimento che vedrà la Zona Pastorale della Valle Vitulanese unita: Campoli Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, per dire insieme “stop a tutte le guerre”.

Un evento per la pace che sarà il viatico di tante altre iniziative future da fare insieme, come Forania Vitulanese. Una marcia silenziosa aperta a tutti e a tutte le religioni, non c’è colore, non ci saranno bandiere…ma solo quelle della pace.

Per quanto riguarda l’aspetto logistico, le Comunità di Castelpoto, Campoli M. T., Tocco Caudio e Cautano si ritroveranno al Crocevia a Cacciano alle ore 15:45 e da lì a piedi lungo la Provinciale Vitulanese verso Via Lambicco. Mentre le Comunità di Vitulano e Torrecuso appuntamento in Piazza Trinità a Vitulano sempre alle ore 15:45 e da lì in corteo verso Via Lambicco. Ed infine le Comunità di Paupisi e Foglianise si concentreranno in Piazza Fiamme Gialle a Foglianise alle ore 15:45 e da lì a piedi verso Via Lambicco passando per Piazza S. Anna e Via S. Rocco. Una volta giunti tutti in via Lambicco intorno alle ore 16:45 inizierà la marcia silenziosa unitaria in direzione del Convento SS. Annunziata e Sant’Antonio. Arrivati nel piazzale del Convento ci sarà la manifestazione di chiusura. Gli organizzatori sottolineano che tutti i percorsi delle strade comunali e provinciali saranno effettuati in fila indiana senza occupare l’intera strada e tutto il percorso sarà vigilato dalle forze dell’ordine, dall’associazione nazionale Carabinieri e dalla Protezione Civile.