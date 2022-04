Abbattimento I. C. Vanvitelli, Comitato Scuole aperte: vogliamo chiarezza "Chiediamo un tavolo tecnico ad horas per affrontare collegialmente e dirimere le tante domande"

Tornano a chiedere chiarezza sugli intenti dell'amministrazione comunale di Airola i componenti del “Comitato Scuole aperte” che con una nota a firma del segretario Raimondo Borriello, inviata al Comune della città caudina, all'Ufficio scolastico regionale, all'assessore regionale alla Scuola e Politiche sociali e giovanili e al Prefetto di Benevento, chiedono “un tavolo tecnico ad horas per affrontare collegialmente e dirimere le tante domande che tutti, cittadini, genitori e, soprattutto, alunni si pongono sul prosieguo del corrente anno scolastico e sulla gestione delle successive annualità”.

La richiesta arriva dopo la notizia “circa l’imminente abbattimento dell’Istituto Comprensivo Vanvitelli e, dopo le tante promesse, disattese, la situazione in merito alle palestre delle scuole dell’obbligo.

Chiediamo di conoscere – scrivono dal Comitato - il piano di ricollocazione di alunni, docenti e personale Ata, ma, soprattutto, chiediamo che vengano garantite strutture idonee, che vengano proseguiti i percorsi educativi e formativi, fino ad oggi, svolti anche a mezzo dei laboratori e della palestra. Chiediamo che la vita di intere famiglie e dei nostri ragazzi non venga stravolta da doppi turni e/o diavolerie del genere. La Scuola Pubblica è e deve restare un luogo di formazione sicuro, contribuendo, in maniera determinante, alla crescita fisica, culturale e psicologica dei cittadini di domani. Nessuna Comunità può crescere laddove, per tutti, il ruolo dell’istruzione non sia centrale e non sia pienamente tutelato e garantito”.