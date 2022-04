"CampaniaGreen", 7 milioni per ampliamento rete fognaria Siglata l’intesa con il Comune di Airola

Sono state siglate nella sede istituzionale dell’Ente Idrico Campano altre due convenzioni relative alla gestione del finanziamento previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato.

"A firmare l’intesa - annuncian l'Ente - i rappresentanti dei comuni di Airola (Distretto Calore Irpino) e Padula (Distretto Sele). Un’altra tappa nel percorso individuato per traghettare la Campania fuori dalle procedure di infrazione europee per reti fognarie e depuratori e garantire ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio più moderno ed efficiente".

In particolare, per quanto riguarda "l’intervento previsto per il Comune di Airola, individuato dal Comitato Esecutivo dell’EIC come soggetto attuatore del progetto che disciplina le risorse assegnate allo scopo di realizzare o completare le infrastrutture nel settore fognario-depurativo, riguarda l’adeguamento e l’ampliamento del reticolo fognario comunale per un investimento pari a 6.829.383 euro. Il disco verde è arrivato con la firma dell’accordo tra il sindaco Vincenzo Falzarano ed il Presidente Luca Mascolo".

"Prosegue il nostro impegno per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato", ha dichiarato il Presidente Luca Mascolo ricordando che "superare le procedure di infrazione europee legate al settore fognario-depurativo e restituire ai cittadini un servizio più efficiente e un ambiente più sano sono traguardi che vogliamo raggiungere il prima possibile".