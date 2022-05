Lavori alla rete, sospensione idrica a Foiano e Sant'Agata de' Goti Ecco le strade interessate e gli orari comunicati dalla Gesesa

"A causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica martedì 24 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguenti zone del Comune di Foiano di Val Fortore: Contrada Renzecoppe, Contrada Ponte Mulino, Contrada San Pietro, Contrada Feo, Contrada Frassineta". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che inoltre aggiunge: "Per il Comune di Sant’Agata de’ Goti il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 14 alle ore 16 soltanto in via Bagnoli. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".