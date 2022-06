A Morcone la prima tappa di 'I like Sannio', il tour del forum dei giovani "Diverse saranno le tappe programmate per un periodo che andrà da giugno a dicembre"

“I Like Sannio” vuol essere un tour tra i centri della provincia che ha come obiettivo la promozione della partecipazione giovanile e la consapevolezza delle risorse territoriali, l’iniziativa è promossa dal Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento che in merito spiega: "Diverse saranno le tappe programmate per un periodo che andrà da giugno a dicembre. L’intero percorso sarà basato sulla volontà di riempire i luoghi dei nostri paesi, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, in modo da creare una sinergia operativa tra i giovani dei Forum locali, associazioni e realtà sociali, politiche ed economiche.

L’équipe viaggiante non si limiterà a fare tappa in ogni singolo comune, ma formerà dei laboratori di generi diversi, per valorizzare il patrimonio creativo rappresentato dai giovani artisti che popolano le nostre terre. Inoltre, per ciascuna visita guidata alle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, un videomaker realizzerà materiale video e audio per la divulgazione della tutela ambientale; i passeggeri potranno prendere parte ai seminari programmati nei paesi ospitanti, alla presentazione delle aziende che offriranno prodotti tipici e alla rappresentazione di eventi e spettacoli.

Si proporrà un circuito di attività che si incroceranno tra di loro per portare alla luce grandi potenzialità, sviluppando il senso dell’aggregazione e dell’appartenenza. Qualsiasi tipo di mobilitazione porterà di per sé confronti costruttivi e sana dialettica, attraverso l’effetto positivo proveniente dai giovani, ed aumentando la coesione e lo sviluppo sociale.

L’iniziativa sarà sostenuta dai patrocini della Provincia di Benevento, del FAI Benevento e dal Comune di Morcone.

L'itinerario prevede prima il ritrovo in Villa Comunale, poi alle 9.40 al via il percorso naturalistico all'interno della Villa Comunale con arrivo ad area Tholos sovrastante, a seguire la Visita Area Presepe, Antico Mulino Florio ed ingresso nel Centro Storico; passeggiata nel Centro Storico con soste in vari punti d'interesse ed arrivo presso Auditorium San Bernardino; ritorno in Villa Comunale e alle 13 arrivo presso la Sede del Forum dei Giovani di Morcone sita in località Piana e pranzo. Alle 14.15 visita al Convento dei Frati Cappuccini, al Castello di Morcone e sosta presso Fontana di S.Rocco. Infine il ritorno in Villa Comunale.