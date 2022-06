Torna a Dugenta la 'Festa del donatore' La manifestazione riprende dopo lo stop imposto dalla pandemia

Dopo due anni di sosta imposta dalla pandemia, l’associazione Gruppo Fratres di Dugenta ripropone per domenica, 5 giugno, la Festa del Donatore. La manifestazione giunge così alla sua 12sima edizione. "La ragione del nostro impegno – spiega il presidente Antonio Romano e componente del direttivo Csv Irpinia Sannio, che è partner della manifestazione – non consiste solo nella raccolta del sangue da donare a chi ne ha bisogno. Puntiamo a farci conoscere sempre di più per sensibilizzare e coinvolgere più e più persone nella cultura del donare”. Ma non basta. “Con l’edizione di quest’anno, che proponiamo come una vera e propria festa – aggiunge – vogliamo in particolare coinvolgere i nostri giovani, i nostri ragazzi, che stanno vivendo un momento così brutto provocato dalla pandemia prima e dalla guerra poi”.

Pertanto, gli organizzatori precisa che "la manifestazione, così come è stata organizzata, prenderà il via in mattinata con l’apertura, al centro Siani di Dugenta, della struttura in cui sarà possibile donare. Causa Covid, si potrà procedere solo su prenotazione. Il donatore dovrà essere munito di carta di identità e tessera sanitaria. Nel pomeriggio, poi, in piazza Unità d’Italia, alle 18, ci sarà uno spettacolo di animazione per i bambini. Alle 18.30 si darà vita alla “passeggiata” per le strade cittadine. La giornata si concluderà alle 20 con uno spettacolo che vedrà come protagonisti Artisti di strada".