Foglianise protagonista all'incontro europeo in onore di San Rocco Si terrà in Liguria l'11 giugno prossimo

La comunità di Foglianise protagonista all'incontro europeo in onore di San Rocco in Liguria l'11 giugno prossimo. La comunità è stata sorteggiata tra le 1889 comunità che venerano San Rocco in tutta Italia a portare in processione la statua del Santo pellegrino venerato in Piana Battolla, La Spezia. La comunità con il comitato feste si stanno organizzando per essere presenti all'evento e rappresentare il Sannio e i devoti del Santo dopo la convocazione di Fratel Constantino fondatore dell'Associazione Europea “Amici di San Rocco”

“Carissimi Amici e devoti di San Rocco,

dopo due lunghi anni di assenza e di rallentamenti delle nostre attività, a causa della pandemia , sentiamo la necessità di riprendere le nostre consuete attività come Associazione Europea “Amici di San Rocco".

Consapevoli che, per indossare veramente gli abiti fraterni del pellegrino e testimoniare la sua e la nostra fede, bisogna uscire dalle segrete mura della sala delle nostre rispettive associazioni, per testimoniare la nostra fede senza timori e riserve, facendoci carico dei nuovi ed emergenti bisogni prodotti dalla società moderna:

I gruppi Amici di San Rocco, nascono come risposta all'esortazione del Concilio Vaticano II, invitati ad essere, uomini e donne di carità sull'esempio del Santo, il cui messaggio riporta al comandamento dell'amore.

L'amico di San Rocco, nel suo itinerario spirituale con Cristo è invitato nel mondo ad annunciare la buona Novella. Sull'esempio di San Rocco, saremo attenti ai bisogni di coloro che soffrono e sono nella necessità. Che i tratti essenziali della vita di questo giovane apostolo della carità possano costituire per tutti noi associati e devoti un esempio da imitare, divenendo così più aperti ad un impegno di vita. In qualità di fondatore dell'Associazione Europea “Amici di San Rocco” ho il piacere di invitarvi tutti al nostro prossimo incontro di spiritualità e cultura legato alla figura di San Rocco, che quest'anno si terrà nell’ospitale e bella terra ligure: nella comunità di Piana Battolla in provincia di La Spezia. L'invito è rivolto ai gruppi Amici di San Rocco, alle parrocchie, confraternite, comitati fete e ai sindaci delle comunità dove è presente il culto a San Rocco. I Sindaci o delegati portino al seguito fascia e stendardo comunale”.