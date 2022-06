Ancora positive affermazioni per gli studenti del "De Liguori" Buon risultato per la scuola di Sant'Agata de' Goti

Ancora soddisfazioni per l'Istituto di Istruzione Superiore "Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti.

Gli studenti delle classi quarta e quinta, sezione "a", dell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", guidati dal professore Carmine Viscusi, hanno ricevuto, rispettivamente, il primo ed il secondo premio nel contesto del concorso promosso dall'azienda Irondom di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, realtà leader nel settore dell'edilizia innovativa.

Gli studenti, in particolare, sono stati chiamati a progettare un modulo scolastico, in grado di comporre un edificio da destinare all’istruzione primaria.

Il tutto in ossequio ai criteri della sicurezza, sostenibilità ambientale e dell'orientamento all’innovazione.

Ad esito delle valutazioni, quindi, una giuria estremamente attenta e qualificata ha conferito la prima piazza al progetto predisposto dalla classe quarta e, in particolare, al team composto da Federica Di Caprio, Gianluca Annunziata e Antonio Parricelli; Il progetto della classe quinta è stato invece realizzato da Serena Vigliotti.

Per i vincitori premi in denaro e, soprattutto, la grande possibilità di uno stage aziendale.

"Grande soddisfazione" è stata espressa dalla Dirigente scolastico Maria Rosaria Icolaro che ha voluto sottolineare "la qualità dei lavori prodotti, cosa apprezzata anche dai giurati che, nelle loro motivazioni, hanno bene espresso il valore degli elaborati".

Alla premiazione hanno presenziato, altresì, il numero uno della Irondom, l'imprenditore Alfonso Mastantuoni, e gli architetti Giuseppe Maisto e Marisa Massaro.

A loro il ringraziamento della Dirigente "per aver consentito un'esperienza fortemente innovativa" nonchè al docente Viscusi ed agli studenti partecipanti per la grande passione e preparazione mostrate nel percorso.