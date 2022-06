La sannita Fiorenza Ceniccola eletta nel Direttivo Nazionale della CIM "Gli italiani nel mondo patrimonio culturale di straordinario valore"

La sannita Fiorenza Ceniccola, laureata in Diritto e Relazioni Internazionali presso l’University of Sussex (Gran Bretagna) e con un Master biennale in Legge e l’LPC (Solicitor) presso The University of Law di Londra, ambasciatrice della Commissione Europea per il Patto Climatico e già coordinatrice dei giovani della CIM, è stata eletta nel Direttivo Nazionale della Confederazione degli Italiani nel Mondo a conclusione del XIII Congresso Mondiale svoltosi a Cuba.

“Sono sinceramente onorata e nel ringraziare dal profondo del cuore il presidente della CIM, Angelo Sollazzo, per avermi voluto chiamare a questo straordinario impegno - ha commentato Ceniccola - l’occasione è buona per riaffermare che gli Italiani nel Mondo rappresentano un patrimonio culturale ed economico che dobbiamo riprenderci e nei prossimi mesi impegnerò tutte le mie energie per far diventare la Confederazione degli Italiani nel Mondo lo strumento per dare voce e rappresentanza ai milioni di italiani che dal dopoguerra ad oggi sono stati costretti a varcare i confini del nostro Bel Paese per cercare di realizzare il proprio sogno di vita. Questi milioni di italiani costretti a varcare il confine italico per trovare un lavoro costituiscono un patrimonio culturale ed economico di straordinario valore e dobbiamo fare tutto il possibile per farli ritornare a casa. Questa è la “mission” che caratterizzerà il mio impegno nel Direttivo Nazionale della Confederazione degli Italiani nel Mondo”.