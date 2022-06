Paupisi: inaugurato parco giochi inclusivo Il sindaco Coletta: "E' una perla, intitolato al piccolo Antonio D'Agostino"

“A Paupisi è nata una perla: il meraviglioso parco giochi inclusivo intitolato al piccolo Antonio D’Agostino”. Così il sindaco Antonio Coletta, commosso, al taglio del nastro del Parco Gioco inclusivo intitolato ad ‘Antonio D'Agostino’. Un parco accogliente, stimolante per tutti i bambini e le bambine, senza barriere né esclusioni che ha aperto i cancelli con la musica trionfale di ‘We Are the Champions’. “Un progetto – ha continuato il sindaco - realizzato grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale e il contributo economico della Pro Loco, dei coniugi Salvatore D'agostino e Benedetta Coletta e dell'azienda ‘Antica Latteria Sannita’. Oggi oltre a ricordare il grande Antonio D’Agostino voglio ricordare tutti i bambini e i giovani scomparsi prematuramente e questo parco ce li farà portare sempre nel cuore”. Il sindaco poi ha aggiunto che “il Parco è stato realizzato con materiali anti trauma che garantiscono la massima sicurezza dei piccoli, così come i giochi, anche questi caratterizzati da un elevato standard di sicurezza e qualità, accessibili anche ai diversamente abili. E’ un vero fiore all’occhiello di Paupisi – ha aggiunto Coletta - e ringrazio di vero cuore tutti coloro che si sono attivati per la realizzazione: la Pro Loco di Paupisi, ‘Antica Latteria Sannita’, tutte le imprese e i tecnici. Un grazie affettuoso ai genitori di Antonio, Salvatore e Benedetta ai quali dico anche oggi che Antonio è stato e sarà con noi sempre”. Dopo i saluti del sindaco c’è stata la benedizione da parte dell’Amministratore Parrocchiale Don Antonio Fragnito che ha impartito la benedizione su questo parco giochi “Custodiamolo tutti – ha affermato don Antonio – con l’augurio che bambini e famiglie possano ritrovare in questo luogo uno spazio di serenità”. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente provinciale UNPLI, Renzo Mazzeo che complimentandosi per l’opera ha affermato: “Avete colpito al centro della vera socializzazione: bisogna partire dai piccoli. La vocazione dell’area è, infatti, essenzialmente legata ai temi dell’aggregazione per la condivisione di momenti di svago e di crescita per i bambini ed è quindi occasione di socializzazione – ha concluso - e questo è il segno che Paupisi è una comunità unita. Grazie a tutti per quello che fate”. L’amministratore di ‘Antica latteria sannita’ ha affermato che per loro è stato un onore aver contribuito a questo progetto. E non potevano mancare le parole dei genitori di Antonio D’Agostino. “Grazie di cuore a tutti – ha esclamato mamma Benedetta -. Grazie a chi ci ha dato l’opportunità di poter contribuire alla realizzazione di questo parco giochi. È un qualcosa di grandioso fatto in uno spazio dove all’epoca c’era la scuola materna e quindi è bellissimo pensare che questo spazio sia stato dedicato poi sempre ai piccoli. Uno spazio dove era presente Antonio D’Agostino, andato via fisicamente, ma è sempre qui con noi. La tristezza è tanta e anche la malinconia – ha affermato ancora Benedetta Coletta - ma questo momento di gioia mi fa stare meglio. Grazie di cuore Paupisi. Da oggi in poi Antonio da lassù avrà un altro compito, quello di vegliare sulla sicurezza dei nostri bambini ed ora sono sicura che starà sorridendo. Grazie davvero a tutti, e naturalmente alla nostra famiglia che ci fa continuare a camminare con il riflesso di Antonio sempre gioioso”. Poi c’è stata la testimonianza della dirigente scolastica Giovanna Leggieri e della maestra Maria Carmina Iorio, entrambe amiche storiche di Benedetta. Ed a chiudere la giornata il presidente della Pro loco Dario Orsillo: “Oggi è una giornata importante per Paupisi in quanto il paese ha uno spazio decoroso dedicato ai bambini grazie alla sinergia tra Comune, Pro Loco, la famiglia D’Agostino e l’Antica Latteria Sannita. Grazie di cuore a tutti, alle ditte e tecnici che hanno lavorato. Era un’idea partorita qualche anno fa ed oggi è realtà”. Orsillo ha concluso il suo intervento leggendo un tema di Antonio: “Per me la vita si vive tutti i giorni perché una persona quando apre gli occhi, un giorno vede il sole il giorno dopo luna poi vede il mare, la neve, ogni giorno vede qualcosa di nuovo. Per me la vita è infinita perché quando una persona muore non cessa di vivere ma va in un altro luogo a scoprire cose nuove e realtà diverse da quelle già vissute, comunque belle e meravigliose. Ci sono molte cose della vita che non tutti hanno la possibilità di vedere e godere, per esempio i ciechi e i sordo muti. Purtroppo a loro è stato concesso di vivere ma sono stati privati della vista, dell’udito e della voce. Però queste persone comunque continuano a vivere perché nonostante tutto anche a loro la vita riserva cose belle e affascinanti. Quali mai saranno queste cose belle e affascinanti? La risposta è una sola: la Vita!”.