Rotary Club Valle Telesina, Maturo neo presidente A Faicchio il passaggio delle consegne

Rotary Club Valle Telesina, si è svolto a Faicchio il tradizionale passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Roberto Ghiaccio e Giuseppe Maturo Presidente entrante. "Dopo i saluti di rito - viene evidenziato all'indomani dell'evento - il presidente uscente ha tracciato un breve percorso sull’anno sociale appena trascorso. Ha poi consegnato il collare al nuovo Presidente, Giuseppe Maturo, che avrà il compito di guidare il Club per l’anno rotariano 2022/2023. Il presidente Maturo ha ringraziato i presenti, e ha sottolineato l’importanza dell’azione rotariana che si riassume nel diffondere l’ideale del servire, al di sopra di ogni interesse personale, come motore di ogni attività in sinergia con le Istituzioni, le Associazioni e gli altri Club. Maturo ha poi esortato tutti ad impegnarsi a favore dell’ambiente, tema importante e centrale del nuovo anno rotariano, mettendo in evidenza anche l’importanza del donare, inteso anche come donare il proprio tempo, le proprie competenze, la propria disponibilità a favore del territorio e dei soggetti più deboli e ha illustrato i progetti che intende realizzare durante questo anno Rotariano. Ha poi presentato la squadra che l’affiancherà durante il suo mandato consegnando loro il distintivo con la qualifica rivestita.

Questo il nuovo Consiglio Direttivo: Presidente, Giuseppe Maturo; Vicepresidente, Lucio Altieri; Past President, Roberto Ghiaccio; Segretario amministrativo, Caterina Mazzone; Segretario esecutivo e Presidente incoming 2023/2024, Andrea Venditti; Tesoriere, Imma Florio, Prefetto, Raffaele Iervolino; Vice Prefetto, Armando Lucci; Consigliere, Caterina Pellegrino, Formatore, Nicola Venditti; Comunicatore, Lucio Altieri; Staff del Presidente e commissione supporto al direttivo – Annarita Del Donno, Ferdinando Ceglia, Antonio Del Vecchio.

Presenti alla cerimonia numerosi Presidenti di Rotary Club dell’area Sannio, di Caserta e provincia e di Napoli, il Sindaco di Faicchio e Presidente FF della Provincia di Benevento Nino Lombardi, tutta l’Amministrazione comunale di Faicchio, numerosissimi rappresentanti di importanti associazioni del territorio e la quasi totalità dei soci del Rotary Club Valle Telesina. "La cerimonia si è conclusa con il messaggio augurale dell’Assistente del Governatore Marianna Mauriello.

Una bella serata che è solo l’inizio di un percorso per la nuova compagine ricco di tanti successi e momenti esaltanti in linea con gli obiettivi del Rotary International".